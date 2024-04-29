شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يهزم لافيينا 2 / 1 ويقترب من العودة للممتاز والحدود يلاحقه بالفوز على طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق غزل المحلة فوزا غاليا على لافيينا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من المرحلة الثانية لدورى الصعود رافعا رصيده إلى 49 نقطة فى وصافة جدول الترتيب، ويتبقى له مباراة وحيدة أمام بروكسى في الجولة الأخيرة للمسابقة.

وفى إطار مباريات نفس الجولة فاز حرس الحدود على طنطا بهدف مقابل أحرزه أحمد شديد قناوى فى الشوط الثانى، ليرفع رصيد أبناء المؤسسة العسكرية إلى 48 نقطة في المركز الثالث ، ويستضيف القناة في الجولة الأخيرة بإستاد المكس .



كما واصل بتروجت الصاعد للممتاز نتائجه الجيدة محققا الفوز على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليبعد الأخير عن صراع الصعود بشكل كبير.

بتلك النتائج أصبح غزل المحلة على بعد خطوات من مزاملة بتروجت بالصعود لدورى الأضواء، وحرس الحدود في المركز الثالث، وإن كان لابد من انتظار نتائج الفريقين في الجولة الأخيرة، في حال فوز المحلة على بروكسى يصعد مباشرة للدورى، أما فى حال التعادل وفوز حرس الحدود على القناة يصعد الفريق للأضواء ويذهب المحلة للدورة الرباعية.



وأسفرت باقى نتائج الجولة عن فوز القناة على السكة الحديد بثلاثية مقابل للاشئ ، بينما تعادل راية وبروكسى بهدف لمثله .