شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعقد جلسة تحفيزية للاعبي الإسماعيلى استعدادا لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، جلسة تحفيزية للاعبين، قبل انطلاق المران الرئيسي اليوم، الاثنين، استعدادا لمواجهة الأهلي المقرر لها، بعد غد الأربعاء، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص جلال على عقد تلك الجلسة لتحفيز اللاعبين والرفع من روحهم المعنوية قبل المواجهة المرتقبة، بالإضافة إلى رفع الضغوط من عليهم.

وشدد مدرب الدراويش، خلال الجلسة، على ثقته فى قدرات اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

وطالب جلال اللاعبين بضرورة التركيز لتجنب الأخطاء التي ظهرت خلال المباريات الماضية للفريق.