الامارات | للمرة الثانية على التوالي.. شباب الأهلي والنصر إلى نهائي كأس السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريقا السلة في ناديي شباب الأهلي والنصر، إلى المباراة النهائية في مسابقة كأس نائب رئيس الدولة، عقب تخطيهما الأحد، عقبة الدور نصف النهائي بفوز شباب الأهلي على ضيفه البطائح (101-85)، والنصر خارج دياره على حساب جاره الوصل (87-73).

ويعد لقاء الأربعاء المقبل في نهائي الكأس، الثاني لهذا الموسم الذي يجمع فريقي شباب الأهلي والنصر، بعدما نجحا في بلوغ نهائي بطولة الدوري العام التي اسدل الستار عنها الأسبوع الماضي، وعرف من خلالها شباب الأهلي كيفية حصد لقبه الرابع على التوالي في الدوري والـ 15 بتاريخه.

جاءت بداية لقاء شباب الأهلي والبطائح متقاربة المستوى، بانتهاء الربع الأول بنتيجة التعادل (28-28)، قبل أن يتمكن شباب الأهلي من شق طريقه نحو كسر حاجز المئة نقطة وتحقيق انتصاره العريض بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع (27-25 و20-19 و26-14).

بدوره، احتاج النصر لضمان فوزه على جاره الوصل إلى نيل لاعبي "العميد" الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الرابع بواقع (21-20 و31-18 و19-16)، فيما اكتفى الوصل بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الثالث بواقع (19-16).