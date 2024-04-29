الامارات | لاعب مانشستر يونايتد أنتوني: الانتقادات تدفعني لإثبات قيمتي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أنتوني جناح مانشستر يونايتد أن الانتقادات تدفعه لإثبات قيمته في النادي الإنجليزي الذي يسعى بقيادة مدربه إيريك تن هاغ لتجاوز الكبوة بإنهاء الموسم في أفضل مستوى.

وقال أنتوني البالغ من العمر 24 عاما "لقد كان موسما صعبا للغاية بالنسبة لي وللفريق، لأننا لم نحقق النتائج المتوقعة".

وأضاف عبر وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "أتقبل الانتقادات وأتعامل معها بشكل جيد للغاية، ويتعين علينا جميعا التركيز لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة".

وأشار اللاعب البرازيلي: "تتبقى لنا مباريات قليلة في بطولة الدوري بخلاف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن علينا التركيز على الموسم المقبل وتفادي تكرار الأخطاء التي ارتكبناها هذا الموسم".

ويعيش أنتوني وسط ضجة كبيرة بسبب صفقة انتقاله الضخمة من أياكس أمستردام إلى مانشستر يونايتد في 2022 مقابل 6ر80 مليون جنيه إسترليني (101 مليون دولار) بخلاف 2ر4 ملايين إسترليني حوافز إضافية.

وفي هذا الصدد، قال أنتوني "سعر صفقة انتقالي لا يؤثر عليّ، لأنني أعرف قيمتي، المال هو المال، وسيبقى مثار جدل من الجميع ولن يتحدث عنه أحد إذا كان أدائي ومستوى الفريق في القمة".

وتابع الجناح الدولي الشاب: "المال مجرد وسيلة للعمل بجدية أكبر، لكن بإمكاني التحسن وأعرف قيمتي، وسأفعل ذلك، وستبقى الانتقادات موجودة، ولكنها ستدفعني للعمل بجدية وإثبات نفسي".

وختم لاعب مانشستر يونايتد تصريحاته "تتبقى لنا خمس مباريات، ويجب التركيز في كل مباراة على حدة، ويجب أن يتحسن مستوانا لنظهر بأفضل صورة ممكنة في النهائي لنفوز بلقب الكأس".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة قبل ثلاث جولات من انتهاء المسابقة، وتتبقى له مباراة مؤجلة.