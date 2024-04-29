الشباب يسيطر على جوائز الأفضل لشهر أبريل في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر فريق الشباب السعودي على جوائز الأفضل في منافسات دوري روشن للمحترفين عن شهر أبريل.

وحصد فريق الشباب 3 جوائز لأفضل مدرب وأفضل لاعب وأيضًا أفضل لاعب صاعد.

وحصد المدرب البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني لفريق الشباب جائزة أفضل مدرب، فيما توج البلجيكي يانيك كاراسكو نجم الشباب بجائزة أفضل لاعب بعدما سجل هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين، كما توج مصعب الجوير من الشباب بجائزة أفضل لاعب واعد.

ويقدم الشباب مستويات مميزة خلال شهر أبريل الجاري، حيث فاز في 3 مباريات في الدوري السعودي ضد الرياض وأبها والاتحاد، وتعادل مع الطائي، دون تلقي أى هزيمة.

كما حصل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا لاعب النصر على جائزة أفضل حارس لشهر أبريل حيث حافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات واستقبل هدفا واحدا فقط أمام الفيحاء خلال شهر أبريل.