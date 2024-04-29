مفاجأة من كاف لـ مصطفى شوبير عقب التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” تصدي مصطفى شوبير، حارس مرمى الاهلي، في مباراة فريقه أمام مازيمبي، ضمن التصديات الأفضل من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.

ونشر «كاف» عبر الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا عبر صفحته الرسمية على”إكس”، تصدى شوبير ضمن لقاء الذهاب أمام مازيمبي ضمن أبرز 3 تصديات في الدور نصف النهائي.

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ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي بعد غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي النادي الاهلي نظيره الترجي التونسي يومي 18 و25 مايو المقبل، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تلعب مباراة الذهاب في تونس على أن تلعب مباراة الإياب في القاهرة.