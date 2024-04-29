تأكد غياب نجم النصر عن نصف نهائي كأس الملك أمام الخليج

تأكد غياب عبد الرحمن غريب، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن مواجهة الخليج، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس الملك.

ومن المقرر أن يواجه النصر نظيره الخليج، يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر مايو المقبل، في دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر ضد الخليج، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

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وأوضح الإعلامي عبد العزيز العصيمي، أن الأشعة التي أجراها عبد الرحمن غريب، لاعب النصر أكدت غيابه عن مواجهة الخليج، في بطولة كأس الملك.

وكان غريب قد تعرض للإصابة خلال مواجهة النصر أمام الخليج، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهت بفوز العالمي بهدف دون مقابل.

ويعاني النصر من كثرة الإصابات، حيث يغيب عنه ساديو ماني واندرسون تاليسكا، بالإضافة إلى عبد الرحمن غريب، بسبب الإصابة.