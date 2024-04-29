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جدول مباريات منتخب كرة اليد بأولمبياد باريس 2024

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس جدول مباريات منتخب مصر فى المنافسة الأولمبية المقبلة.

وجاءت المنافسات كالتالى :

يوم 27 يوليو 2024

 مصر -  المجر تقام المباراة فى تمام الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

يوم 29 يوليو 2024


 مصر - الدنمارك تقام المباراة فى تمام الساعة 3:00 بعد الظهر بتوقيت القاهرة.

يوم 31 يوليو 2024


 مصر - فرنسا تقام المباراة فى تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.

يوم 2 أغسطس 2024


 مصر - النرويج تقام المباراة فى تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

يوم 4 أغسطس 2024


 مصر - الأرجنتين تقام المباراة فى تمام الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

تضم المجموعة الأولى : منتخب إسبانيا - منتخب كرواتيا - منتخب المانيا - منتخب سلوفينيا - منتخب السويد - منتخب اليابان

تضم المجموعة الثانية : منتخب الدنمارك - منتخب النرويج - منتخب المجر - منتخب فرنسا - منتخب مصر - منتخب الارجنتين.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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