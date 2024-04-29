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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات منتخب كرة اليد بأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات