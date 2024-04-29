توخيل عن ملاقاة ريال مدريد:سنواجه تاريخ الملكي في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - حذر توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، فريقه من أنه لن يواجه فريق ريال مدريد الإسباني فحسب، بل سيواجه تفوقه وتألقه على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث يلتقي الفريقان غدا الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي.

وبعد خسارة بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني للمرة الأولى هذا الموسم منذ عام 2012، ينصب تركيز الفريق البافاري الآن على تحقيق اللقب الأوروبي.

وتأهل بايرن ميونخ إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه على أرسنال الإنجليزي 3/2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية، وستكون مهمته صعبة أمام الفريق الذي أقصى مانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب الموسم الماضي، في الدور ذاته.

ولم ينجح بايرن ميونخ في تحقيق الفوز على ريال مدريد في آخر سبع مباريات، حيث خسر سبع لقاءات وتعادل في واحد، فيما نجح الفريق الإسباني في الفوز في آخر ثلاث زيارات له لملعب "أليانز أرينا"، وهي أطول سلسلة انتصارات لفريق على بايرن ميونخ في ملعبه في تاريخ دوري أبطال أوروبا بالمسمى الجديد والقديم.

ويرى توماس توخيل أن مواجهة ريال مدريد في بطولته المفضلة، يعد تحديا إضافيا لفريقه.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "حينما تلعب أمام ريال مدريد، أنت تلعب أمام المجد والأسطورة التي تحيط به".

وأوضح : "بالتأكيد تحتاج للتكتيك لكن هناك أيضا بعض الحظ، يمكنك الوصول إلى الكثير من خلال التكتيك الخاص بك، فالطريقة مثل السيارة واللاعبون هم الذين يقودونها".