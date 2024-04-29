3 غيابات في الهلال قبل مواجهة الاتحاد بكأس الملك

تأكد غياب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، خلال مواجهة الاتحاد، في إطار منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك”.

ويغيب حبيب الوطيان، ورينان لودي، وسالم الدوسري، عن صفوف الهلال خلال مواجهة الاتحاد، في نصف نهائي كأس الملك، بسبب الإصابة.

وجاء غياب رينان لودي عن صفوف الهلال أمام الاتحاد، بعد تعرضه لالتهاب جلدي في أصابع القدم للمرة الثانية.

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ويلتقي الهلال بنظيره الاتحاد، غدًا الثلاثاء الموافق الثلاثين من شهر أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

وتقام مباراة الهلال ضد الاتحاد، على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الملك.