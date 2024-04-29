فالفيردي: مواجهة بايرن ميونخ ستكون صعبة.. وأشعر بالندم منذ مباراة مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد فيدريكو فالفيردي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على رغبة فريقه القوية في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره بايرن ميونخ الألماني غداً، على ستاد "أليانز أرينا"، معقل الفريق البافاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أنا سعيد بما قدمته مع الفريق في الموسم الحالي، خاصة في ظل المشاركة كأساسي في وقت كبير من الموسم، والتنافس داخل ريال مدريد هو أفضل شيء ممكن أن يعيشه لاعب كرة القدم".

وأضاف: "أشعر بالندم لعدم التسديد في ركلات الترجيح أمام مانشستر سيتي، في مباراة نصف النهائي، لكننا تمكنا من التأهل في النهاية وهو الشيء الأهم".

وتابع: "جميع المباريات في بطولة دوري أبطال أوروبا تكون معقدة، ولكن لدينا الكثير من الحماس للفوز باللقب، خاصة في ظل الجودة العالية التي يتمتع بها لاعبونا".

وواصل: "بالتأكيد مواجهة بايرن ميونخ ستكون صعبة، فهو فريق كبير ويمتلك العديد من الألقاب في هذه البطولة، ودائماً يقاتلون من أجل الوصول إلى المراحل النهائية في هذه المسابقة".

واختتم فالفيردي تصريحاته: "المهاجمون الذين سنواجههم غداً يستحقون قدر كبير من الاحترام، ولكننا نمتلك أيضاً خط دفاع من الطراز العالمي وخاضوا مثل هذه المباريات في أوقات كثيرة من قبل".