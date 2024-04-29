بشرى سارة للجماهير.. الأهلي يدرس مخاطبة شركة النادي للخدمات الرياضية لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي النادي الأهلي نظيره الترجي يوم 15 مايو 2024، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في تونس.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" أن الأهلي يدرس مخاطب شركة النادي للخدمات الرياضية من أجل تجهيز وترتيب رحلات للجماهير للسفر إلى تونس.

وكشف المصدر أن دراسة هذا القرار يأتي لدعم الفريق، وكذلك ستتم مخاطبة السفارة التونسية لإنهاء التأشيرات مبكرا.

وتقام مباراة العودة في يوم 25 مايو على استاد القاهرة الدولي.

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