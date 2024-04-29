شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فريق كهرباء القاهرة بالمركز الأول ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رفع الأثقال بنادى كهرباء القاهرة بالمركز الأول ببطولة الجمهورية لرفع الأثقال تحت إشراف الكابتن علاء الدين حسن مدير المنتخبات القومية لرفع الأثقال وعضو مجلس إدارة النادى والقائم بالإشراف الرياضي بالنادى. ووجه المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ورئيس نادى كهرباء القاهرة للجهاز الفنى والإدارى واللاعبين بفريق النادى لرفع الأثقال، والذى يضم إسماعيل السنوسي وحسن سيد أحمد، مصطفى أحمد حافظ، ومدحت سليمان، وحسين متولي، وخالد نصر وعصام حلمي. وتسعى إدارة نادي كهرباء القاهرة لتقديم كل أوجه الدعم للفرق الرياضية المختلفة بالنادى بناء على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. الكابتن علاء الدين حسن المشرف على النشاط الرياضى بكهرباء القاهرة فريق رفع الاثقال بكهرباء القاهرة

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