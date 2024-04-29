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ليفاندوفسكي يرشح مبابي وبيلينجهام للكرة الذهبية

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- بواسطة أيمن الوشواش - يتوقع روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم ، أن جائزة الكرة الذهبية لـ2024، ستشهد صراعا كبيرا، ولكنها لن تخرج بين الثنائي: كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وجود بيلينجهام، لاعب .

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات نقلتها صحيفة «بيلد» الألمانية، عن جائزة الكرة الذهبية: «من الصعب التكهن بالفائز من الآن، فلدينا مباريات اليورو، ونصف نهائي ، ولكن حتى تلك اللحظة الثنائي كيليان مبابي، وبيلينجهام، من أبرز اللاعبين في العالم بالنسبة لي».

وما زال يشعر المهاجم البولندي، حتى الآن بالأسف لعدم حصوله على الجائزة، في 2020 أو 2021، إذ يرى أنه كان في أفضل مرحلة في مسيرته، مع بايرن ميونخ.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحاته: «أحد الأصدقاء أرسل لي إحصاء، أنني سجلت 100 هدف في 85 مباراة، عام 2020 كان عاما استثنائيا بالنسبة لي، كنت في أعلى مستوياتي، وفزنا بكل شيء وإذ حصلت على الجائزة الآن عن 2020 بعد 4 سنوات، فسيكون ذلك شرفا عظيما وسأقبل الجائزة بالطبع».

ولم يتمكن المهاجم صاحب الـ35 عاما، من الفوز بالجائزة في 2020، بعد إلغائها بسبب جائحة ، ثم فاز بها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ، في 2021.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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MO Nasa

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