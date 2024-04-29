ليفاندوفسكي يرشح مبابي وبيلينجهام للكرة الذهبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتوقع روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة ، أن جائزة الكرة الذهبية لـ2024، ستشهد صراعا كبيرا، ولكنها لن تخرج بين الثنائي: كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، وجود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات نقلتها صحيفة «بيلد» الألمانية، عن جائزة الكرة الذهبية: «من الصعب التكهن بالفائز من الآن، فلدينا مباريات اليورو، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن حتى تلك اللحظة الثنائي كيليان مبابي، وبيلينجهام، من أبرز اللاعبين في العالم بالنسبة لي».

وما زال يشعر المهاجم البولندي، حتى الآن بالأسف لعدم حصوله على الجائزة، في 2020 أو 2021، إذ يرى أنه كان في أفضل مرحلة في مسيرته، مع بايرن ميونخ.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحاته: «أحد الأصدقاء أرسل لي إحصاء، أنني سجلت 100 هدف في 85 مباراة، عام 2020 كان عاما استثنائيا بالنسبة لي، كنت في أعلى مستوياتي، وفزنا بكل شيء وإذ حصلت على الجائزة الآن عن 2020 بعد 4 سنوات، فسيكون ذلك شرفا عظيما وسأقبل الجائزة بالطبع».

ولم يتمكن المهاجم صاحب الـ35 عاما، من الفوز بالجائزة في 2020، بعد إلغائها بسبب جائحة كورونا، ثم فاز بها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في 2021.