الارشيف / اخبار الرياضه

%48 ارتفاع نسبة الرياضيين في المملكة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر %48 ارتفاع نسبة الرياضيين في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - دشن نائب وزير بدر القاضي، أمس، أعمال المؤتمر الدولي الخامس لعلوم الرياضة والنشاط البدني، الذي تنظمه جامعة الملك سعود، ممثلة في كلية علوم الرياضة والنشاط البدني، تحت شعار «النشاط البدني لتعزيز جودة الحياة».

وأكد القاضي في تصريح عقب الافتتاح، أن الرياضة في المملكة منظومة متكاملة لا تشمل الرياضات التنافسية والترويحية فحسب، بل تركز أيضا على ممارسة الأنشطة البدنية المعززة لجودة الحياة؛ لتحقيق التكاملية بين المجالات كافة المرتبطة بالحركة والنشاط البدني.

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في رفع نسبة ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية في المملكة إلى 48% مقارنة بعد أن كانت 13% في عام 2015م، مبينا أن جميع البرامج والمبادرات النوعية التي تقدمها وزارة الرياضة، تأتي ضمن مستهدفات تطوير الرياضة في المملكة.

كانت هذه تفاصيل خبر %48 ارتفاع نسبة الرياضيين في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا