شكرا لقرائتكم خبر %48 ارتفاع نسبة الرياضيين في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد القاضي في تصريح عقب الافتتاح، أن الرياضة في المملكة منظومة متكاملة لا تشمل الرياضات التنافسية والترويحية فحسب، بل تركز أيضا على ممارسة الأنشطة البدنية المعززة لجودة الحياة؛ لتحقيق التكاملية بين المجالات كافة المرتبطة بالحركة والنشاط البدني.
وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في رفع نسبة ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية في المملكة إلى 48% مقارنة بعد أن كانت 13% في عام 2015م، مبينا أن جميع البرامج والمبادرات النوعية التي تقدمها وزارة الرياضة، تأتي ضمن مستهدفات تطوير الرياضة في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر %48 ارتفاع نسبة الرياضيين في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.