"لا يمكنه العيش في الماضي".. هجوم قوي من لاعب إنجلترا السابق على صلاح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

وجه اللاعب الإنجليزي السابق كريس سوتون، انتقادات قوية إلى لاعب فريق ليفربول محمد صلاح، بعد أزمته الأخيرة مع المدير الفني للفريق، خلال مباراة وست هام يوم السبت الماضي.

وكانت مباراة ليفربول ضد وست هام يوم السبت الماضي، شهدت مشادة كلامية بين النجم المصري محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب، بعدما اعترض صلاح على مشاركته في وقت متأخر من اللقاء، حيث دفع به كلوب في الدقيقة 81 من عمر المباراة، وهو ما أغضب النجم المصري.

وقال سوتون في تصريحات عبر شبكة "بي بي سي" البريطانية: "ما حدث بين محمد صلاح وكلوب لم يعجبني، ولكني أعتقد أن صلاح هو الشخص الذي لا يمكن السيطرة عليه".

وأضاف: "صلاح لا يختلف عن أي لاعب في صفوف ليفربول، والفترة الأخيرة شهدت تراجع في مستواه منذ عودته من الإصابة".

وتابع: "صلاح كان استثنائياً طوال السنوات الماضية مع ليفربول، ولكن هناك حدود أعتقد أنه تجاوزها في تعامله مع المدير الفني".

واختتم سوتون تصريحاته: "لا بد أن يعلم محمد صلاح أنه مثله مثل بقية زملائه بالفريق، وأنه لا يمكنه العيش على الماضي، والمدير الفني يملك الحق في استبعاد أي لاعب".