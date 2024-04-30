شكرا لقرائتكم خبر عن البداية مع الإسماعيلى.. مباريات مصيرية تنتظر الأهلى محلياً وأفريقياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته لخوض 6 لقاءات مصيرية خلال الفترة المقبلة، تبدأ بمواجهة الإسماعيلى فى السابعة مساء غد، الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصري.

وخسر الأهلى من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة، فيما تعادل الدراويش مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويمتلك الأهلى 21 نقطة يحتل بها المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى المصرى، بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرتين أمام البنك الأهلى والزمالك، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 13.

ويلتقى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، مع الترجى التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا فى رحلة التتويج باللقب الثانى عشر فى تاريخ القلعة الحمراء، والثانى على التوالى للمدرب السويسرى مارسيل كولر.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربى، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادى الأهلى قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 5 ألقاب بالتساوى مع مازيمبى الكونغولي.

مباريات الاهلى القادمة

الأهلى والإسماعيلى..الأربعاء 1 مايو 7:00 مساء.. الأسبوع 20 من الدورى باستاد برج العرب.

الأهلى والجونة..السبت 4 مايو 7:00 مساء..الأسبوع 21 من الدورى باستاد القاهرة.

الأهلى والاتحاد.. الثلاثاء 7 مايو 7:00 مساء..الأسبوع التاسع من الدورى باستاد القاهرة.

الأهلى وبلدية المحلة.. السبت 11 مايو 8:00 مساء..الأسبوع 22 من الدورى باستاد غزل المحلة.

ويستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى فى رادس فى 18 مايو المقبل بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، فيما يقام لقاء الإياب فى 25 مايو المقبل بالقاهرة.