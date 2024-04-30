تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد ريال مدريد لموقعة مثيرة وحماسية أمام نظيره بايرن ميونخ، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.



ومن المقرر أن يستضيف ملعب "إليانز آرينا" موقعة بايرن ميونخ وريال مدريد بألمانيا.

ويُفكر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، في الخروج بنتيجة إيجابية خلال موقعة بايرن ميونخ.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال.

خط الوسط:إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي.

خط الهجوم: جود بيلينجهام - رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور



موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة بايرن ميونخ أمام نظيره ريال مدريد في تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي ستشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق البفاري بألمانيا.

تُنقل مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والحاصلة على حقوق بث دوري أبطال أوروبا في أدواره الاقصائية.