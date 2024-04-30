المقاولون العرب يستعيد خدمات أحمد علاء أمام زد فى الدوري

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القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق المقاولون العرب خدمات مدافعه أحمد علاء فى اللقاء المقبل أمام زد بالدورى، عقب غيابه عن مواجهة سموحة الماضية بسبب تعرضه لعقوبة الإيقاف بعد تلقيه بطاقه حمراء فى مباراة بلدية المحلة.

وخسر المقاولون العرب أمام سموحة بهدف نظيف، فى مباراة مثيرة جمعت الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، حيث احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للمقاولون العرب فى الدقيقة الأخيرة، قبل أم يلغى هدف ذئاب الجبل بعد تسديد ركلة الجزاء.



ويستعد المقاولون العرب لمواجهة زد فى اللقاء الذى يجمع الفريقين الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة الدورى، وتأزم موقف ذئاب الجبل فى المسابقة بعد تراجع نتائج الفريق.



ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 12 نقطة، بعدما خاض الفريق 19 مباراة، حيث فاز المقاولون فى مباراتين فقط، وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 11 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفاً آخر.