شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم موقف مروان عطية من مباراة الأهلى والإسماعيلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مروان عطية، لاعب وسط الأهلى، لفحص طبى على هامش مران فريقه اليوم الثلاثاء، لتحديد موقفه النهائى من دخول قائمة مباراة الإسماعيلى غدا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة العشرون من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، أو استمرار غيابه عن الفريق الأحمر بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وغاب مروان عطية عن المشاركة فى مباريات الأهلى منذ مباراة الزمالك فى قمة الدورى المصرى ثم مباراتى مازيمبى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وإن كانت فرص اللاعب فى اللحاق بمباراة الإسماعيلى كبيرة، بعدما أنهى برنامجه التأهيلى وينتظر إشارة الجهاز الفنى للمشاركة فى المباريات ودخول قائمة مباراة الإسماعيلي.

ويواجه الأهلى نظيره الإسماعيلى فى السابعة مساء غد، الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصري.

وخسر الأهلى من الزمالك بهدفين مقابل هدف فى أخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل الدراويش مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق بالجولة الاخيرة للمسابقة.

ويمتلك الأهلى 21 نقطة يحتل بها المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى المصرى بعدما خاض 11 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرتين أمام البنك الاهلى والزمالك وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 13.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.