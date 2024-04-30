شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس البنك الأهلى استعدادا لمواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جويه جوميز صفحة الكونفدرالية مؤقتا، للاستعداد لمواجهة البنك الأهلى فى الدورى الممتاز، والمقرر لها الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر المسابقة.

ويعمل الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز على دراسة فريق البنك الأهلى بشكل جيد، للوقوف على مفاتيح لعب المنافس ونقاط الضعف التى سيعمل على استغلالها.

وتأهل الزمالك إلى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية على حساب دريمز الغانى بنتيجة 3/0 اجمالى نتيجة مباراتى الذهاب والعودة، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبى، ومباراة العودة بثلاثية نظيفة للزمالك.

من ناحية أخرى، قرر مسئولو نادى الزمالك صرف جزء من المستحقات المالية المتأخرة للاعبى الفريق الأول لكرة القدم، بعد الصعود إلى نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على أن يتم صرف المكافأة بعد وصول بعثة الفريق من غانا.