شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلي يكتسح الترسانة بسداسية ويتوج بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 30 أبريل 1950، توج النادى الأهلى بطلا لكأس مصر بعدما حقق أكبر فوز له فى تاريخ نهائيات الكأس بعد فوزه على الترسانة بستة أهداف نظيفة، انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدفين سجلهما صالح سليم، وأضاف كل من أحمد مكاوى، وتوتو، وفهمى جميعى من ضربة جزاء، وسيد عثمان باقى الأهداف، ليتحفظ الأهلى بالدورى والكأس للعام الثانى على التوالي.

مثل الأهلى فى المباراة النهائية: عبدالجليل حميدة، سيد عثمان، عبدالعزيز همامى، محمود حمدى كروان، حلمى أبوالمعاطى، فهمى جميعى، حسين مدكور، أحمد مكاوى، صالح سليم، محمد الجندى، السيد عطية توتو.

مثل الترسانة فى المباراة النهائية: طاهر صبرى "التركي"، النور بالله، عبدالقادر كوكو، محمود حسن "كامل صرصار"، حمزة عبدالمولى، السمان عبدالمجيد، سيد عبدالعظيم "بلبل"، السودانى عبدالخير صالح، السودانى حمدتو أحمد، السودانى آدم الجارح، السودانى عثمان كالون.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ11 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".