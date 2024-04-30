الهلال يتفوق على الاتحاد في تاريخ المواجهات قبل الموقعة المنتظرة

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق كرة القدم السعودية على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع اتحاد جدة بنظيره الهلال، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.



وتشهد مواجهات الهلال والاتحاد خلال الموسم الحالي تفوق كبير للزعيم سواء في بطولات الدوري ودوري أبطال آسيا.

تاريخ مواجهات اتحاد جدة والهلال في جميع المسابقات

بدأت مواجهات الهلال والاتحاد في العاشر من يناير لعام 1964، حيث فاز العميد خلال هذه المواجهة بنتيحة 3/2.

والتقى الاتحاد والهلال في 151 مباراة رسمية بكافة المسابقات، فقد حقق الهلال الفوز في 66 مباراة، بينما فاز الاتحاد في 50 مباراة، وتعادل الفريقين في 35 مباراة.

وعلى صعيد الدوري السعودي، فقد تواجه الفريقان في 103 مباراة، و15 مباراة في كأس الملك، و8 مباريات في البطولات القارية.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الهلال أمام اتحاد جدة في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، والتي يشهدها ملعب عبد الله الدولي.

فيما تُذاع مباراة الهلال أمام اتحاد جدة عبر شبكة قنوات ssc السعودية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.