عضو الأهلي: "الكرة دون جماهير ليس لها طعما.. ونسعى للقب الثاني عشر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن الفوز على مازيمبي والتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرا إلى أن الرياضة دون حضور جماهيري ليس لها طعما.

وقال الغزاوي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على الفوز على مازيمبي بثلاثية، وأبارك لجماهير النادي الأهلي على التأهل إلى النهائي، كما اعتدنا نفكر خطوة بخطوة، لهذا التفكير سيكون في مباراة الذهاب أولا والمقرر إقامتها في تونس".

وأضاف: "اللاعبون لديهم إصرار وعزيمة وخبرات، لتحقيق اللقب الثاني عشر، ولكن حاليا التركيز سيكون على مباريات الدوري المتبقية قبل النهائي القاري، كما أن الرياضة بشكل عام دون جماهير ليس لها طعما، وليس في كرة القدم فقط ولكن حتى بألعاب الصالات فهم أهم شيء وتظهر روح مختلفة تماما من اللاعبين".

واختتم: "جمهور الأهلي يضع ضغطا على المنافس بشكل قوي جدا وشاهدنا المدرجات في مواجهة مازيمبي، ويجب أن نشيد بالتزام الجماهير في المباراة، والنادي الأهلي يفقد الكثير في غياب جماهيره".

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