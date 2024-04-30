ليفاندوفسكي: أتمنى فوز بايرن ميونخ على ريال مدريد اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تمنى النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة فوز فريقه السابق بايرن ميونخ على ريال مدريد الإسباني بالمواجهة المرتقبة التي ستجمع بينهما اليوم بذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات تداولتها الصحف اليوم: " أمنيتي هي أن يفوز بايرن على ريال مدريد اليوم في دوري الأبطال و سأكون مشجعاً لهم ".

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية إلى ملعب أليانز أرينا في ألمانيا لمتابعة مباراة بايرن ميونخ ضد ريال مدريد في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يتسلح فريق ريال مدريد في مباراة اليوم بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز لتسهيل مهمته في مباراة العودة والاقتراب خطوة من حسم بطاقة التأهل للنهائي وملاقاة المتأهل من مباراة باريس سان جيرمان و بوروسيا دورتموند.

موعد مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد اليوم :

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق عصام الشوالي، وقناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق خليل البلوشي.