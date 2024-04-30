شوبير يكشف حجم إصابته الشناوي وحقيقة رفضه الجلوس احتياطيا لـ نجله

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حجم إصابة محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بعد تجددها، خاصة وأنه عائد منذ أيام قليلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “إصابة محمد الشناوي بسيطة وهي عبارة عن آلام في السمانة، واللاعب سيتعافى سريعًا منها ولا داعي للقلق”.

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وأضاف: “كل ما يثار عن رفض الشناوي الجلوس احتياطيًا لمصطفى شوبير غير صحيح، لأن ببساطة اللاعب لم يتدرب حتى الآن حصة تدريبية كاملة مع الفريق منذ تعافيه من الإصابة”.

وتابع: “الشناوي وشوبير عاوزين مصلحة الفريق بكل تأكيد، ووارد جدًا نجد كابتن الأهلي في حراسة المرمى بنهائي دوري أبطال إفريقيا، أو نجد شوبير أيضًا كل شيء وارد”.

واختتم: “ما يحدث بين الشناوي وشوبير هو منافسة شريفة بين الثنائي، والهدف في الأخير هو مصلحة النادي الأهلي بكل تأكيد”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.