خطوة جديدة من ليفربول تجاه صلاح بعد أزمته الأخيرة مع كلوب

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطورات جديدة في نادي ليفربول الإنجليزي بعد أزمة محمد صلاح وكلوب في مباراة وستهام يونايتد الأخيرة.

ودخل صلاح في مشادة كلامية مع الألماني يورجن كلوب خلال تبديله في مباراة وستهام الأخيرة، حيث تدخل داروين نونيز وأبعد النجم المصري.

اقرأ أيضًا.. وائل جمعة يدافع عن محمد صلاح بعد مشادته مع كلوب

وحسب صحيفة “تليجراف” فإن إدارة نادي ليفربول ستجلس مع محمد صلاح لتحديد مستقبله مع الفريق سواء بالاستمرار أو الرحيل”.

وأضافت: “عدم تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول في الفترة الأخيرة لا يعني رحيله بنهاية الموسم، مشيرة إلى أن ليفربول لن يترك صلاح يرحل مجانًا، بل سيسعى للاستفادة منه ماليًا”.

واختتمت: “رد فعل محمد صلاح مع مدربه كلوب في مباراة وستهام يونايتد طبيعي، لكونه لاعبًا عالميًا، و جلوسه احتياطيًا أثر على كبرياءه”.

وكان ليفربول قد تعثر في الجولة الماضية في الدوري الإنجليزي أمام وستهام يونايتد بالتعادل بهدفين لمثلهما، وقبلها خسر من إيفرتون بهدفين دون رد.