طارق حامد يدعم ضمك قبل مواجهة أهلي جدة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد ضمك بقيادة طارق حامد لمواجهة نظيره أهلي جدة مساء الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.





يواصل ضمك استعدادته القوية لمباراة أهلي جدة ويسعى رفقاء طارق حامد لتحقيق الفوز لحصد الثلاث نقاط.

وتلقى ضمك دفعة معنوية بعد عودة طارق حامد الذي شارك في مرانه فريقه يوم أمس الإثنين، ذلك بعدما غاب عن مباراة ضمك الماضية أمام التعاون بعد شعوره بآلام عضلية.

وتابعت التقارير أن الجهاز الفني لفريق ضمك سيتسلم خلال الساعات القليلة المقبلة نتائج الأشعة التي خضع لها لاعب آخر بالفريق، عبدالعزيز البيشي بعد إصابته أيضًا في مباراة التعاون.

ويأتي ضمك في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ويملك في رصيده 38 نقطة بعد تحقيق الفوز على في 10 مواجهات وتعادل في 8 وتعرض للهزيمة في 11 حتى الأن.

