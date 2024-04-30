القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد اليوم في الدوري السعودي والمعلقين

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية والعربية إلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) لمتابعة مباراة القمة المرتقبة بين الاتحاد والهلال في إطار منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك السعودي.

يدخل الاتحاد المباراة بهدف إنهاء عقدة الهلال وكسر سلسلة الهزيمة أمام الأزرق والتي استمرت 6 مباريات متتالية هذا الموسم، بينما يستهدف الهلال تكريس عقدته للنمور وحسم بطاقة التأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام الاتحاد :

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - كوليبالي - سعود عبدالحميد

الوسط: روبن نيفيز - سيرجي سافيتش - سلمان الفرج

الهجوم: ميشايل ديلغادو – مالكوم – ميتروفيتش

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الهلال :

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: زكريا هوساوي - سعد الموسى - أحمد حجازي - فواز الصقور

الوسط: فيصل الغامدي - عرض الناشري - نغولو كانتي

الهجوم: جوتا - رومارينهو - عبدالرزاق حمدالله

ستنطلق مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين فارس عوض و محمد حسين اضرضور كما ستذاع عبر شاشة SSC1 SD المفتوحة عبر القمر الصناعي عرب سات.