"العب مثل الرجال".. مدحت شلبي يعلق على اشتباك محمد صلاح ويورجن كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق المعلق الرياضي ومقدم البرامج مدحت شلبي، على الأزمة الأخيرة التي دارت بين محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ويورجن كلوب المدير الفني للريدز.

وقال شلبي عبر برنامجه "يا مساء الأنوار" على قناة إم بي سي مصر: "أحد أصدقائي مصري إنجليزي، وهو صديق مقرب لأحد أعضاء الجهاز الإداري الذي كان يوجد خلف كلوب على خط التماس، وقال لي إن كلوب يصافح على اللاعبين عند استبدالهم، وما حدث أنه عندما فعل هذا مع صلاح، صافحه بأطراف أصابعه وطريقة ليست جيدة".

وأضاف: "وكان رد كلوب بأنه قال لصلاح "العب مثل الرجال و ورينا هتعمل إيه"، وهذه كلمة مستفزة، كلوب قالها لإنه منزعج من تصرف صلاح على خط التماس، والأخير رد عليه بكلام أزعجه".

وشهدت مباراة ليفربول ووست هام يونايتد السابقة في الدوري الإنجليزي، اشتباك لفظي بين صلاح وكلوب، خلال نزول الأول بديلا، في الدقيقة 81.

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