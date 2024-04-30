"دمرها ومش عاجبه".. حسين لبيب يوجه رسالة نارية لمجلس مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، عن الأزمات التي يمر بها النادي الأبيض في الوقت الحالي، رغم التأهل لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد حسين لبيب، في تصريحات إذاعية، إنه يزداد شرفا بأنه رئيسا لهذا النادي العريق، مشيرا إلى أنه زملكاوي درجة تالتة ولا يفكر أثناء الفرحة في كيفية ظهور فرحته للجماهير والإعلام.

وأضاف: "مجلس الإدارة السابق الذي دمر النادي يخرج حاليا (وكمان مش عاجبهم)، الأوضاع والحال الذي وصل له النادي، ونحن نحاول إصلاح ما أفسده الآخرون".

وأضاف: "مجلس الزمالك الحالي لا ينام من أجل إصلاح كل الأزمات التي تتعلق بالنادي، وهدفنا هو الارتقاء بالنادي، وعندما تحدثت بأن هناك قضايا أخرى (مكنتش بلم فلوس من حد)".

وأكمل: "مفيش نادي في العالم عليه الديون اللي استلمنا النادي بها، ولكن نحن نسير في الطريق الذي يصلح مستقبل هذا النادي العظيم".

وأضاف: "أعلم أن نتائج ألعاب الصالات حاليا ليست على قدر طموحات مجلس الإدارة، وأيضا على قدر طموحات الجماهير، وأقدم وعود لجماهير نادي الزمالك بأن ألعاب الصالات ستكون بشكل مختلف في الموسم المقبل، وأن ما يحدث حاليا هو نتائج لما حدث في السنوات الأخيرة".

وأتم تصريحاته: "هناك بعض الأخطاء من مجلس الإدارة الحالي بالطبع لن نقول غير ذلك، ونعمل على تفادي تلك الأخطاء في الفترة المقبلة".