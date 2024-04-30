عمر حجازي يمثل مصر في برنامج التوجيه الرياضي العالمي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المغامر المصرى عمر حجازي للمشاركة في برنامج التوجيه الرياضي لما لديه من خبرات ونجاحات كبيرة في مجال الرياضة على مستوى متحدى الأعاقة في مصر.

ويستعد المغامر المصري لتمثيل مصر وتحطيم رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس لتسلق الجبال حيث سيقوم بالتسلق اكثر من ١٠٠ مترات في الساعة لكسر الرقم القياسي وتحقيق نجاح جديد يضاف لسلسلة نجاحاته، بعدما استطاع السباح المصري دخول التاريخ كأول ذوي اعاقه يعبر خليج العقبة سباحه بساق واحده.

كما سبق وحققً رقمين قياسيين عالميين بموسوعة جينيس للأرقام القياسية عن أطول مسافة سباحة بنفس واحد بواقع 48.56 متر، وأطول مسافة سباحة بنفس واحد باستخدام الزعانف بواقع7.76 متر – كلاهما عن تصنيفات البتر الأحادي فوق الركبة.

واعرب عمر عن سعاته بهذه الفرصة والتحدي والذي يهدف من خلاله الدعوه للسلام في جميع انحاء العالم وتوصيل رسالته ان من خلال الرياضه يمكن ادراك قيمه الانسان ايا كان عرقه او لونه سواء من متحدى الأعاقة او من الاسوياء بدنيا فابالأنسانية تحيا المجتمعات.

و يهدف البرنامج الى استخدام الرياضه و الابطال الرياضيين في الدعوه لمجتمع و عالم يجمعه السلام و تقبل الاخر والتي تؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات في جميع أنحاء العالم.