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شبح يطارد اتحاد جدة قبل مباراة الهلال

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ياسر رشاد - القاهرة - يسعى اتحاد جدة للخروج من شبح رقم سلبي يطارده قبل مباراته القوية أمام الهلال المقرر له الليلة في كلاسيكو في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
 


ويلتقي اتحاد جدة مع الهلال مساء اليوم الثلاثاء في التاسعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين على ملعب مدينة الملك عبد الله "الجوهرة المشعة".

ويرغب العميد في إنهاء عقدة الهلال الذي أقصاه من بطولة السوبر السعودي ويهدف الاتحاد للإنتقام من الزعيم وإخراجه من البطولة.

وكان اتحاد جدة خسر في مباراته الأخيرة أمام الشباب بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

فيما فاز الهلال في مباراته الاخيرة على الفتح بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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