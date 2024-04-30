غيابات الاتحاد أمام الهلال اليوم في نصف نهائي كأس الملك

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق الاتحاد لخوض مباراة مصيرية ضد الهلال مساء اليوم الثلاثاء والتي ستجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الملك السعودي.

ويدخل فريق الاتحاد المباراة مفتقدًا لخدمات عدد من النجوم المميزين بسبب الإصابات والإيقاف، وتضم القائمة كل من:

- كريم بنزيما

- لويز فيليبي

- مدالله العليان

- فابينهو

- عمر هوساوي

- حامد الغامدي

يدخل الاتحاد المباراة بهدف إنهاء عقدة الهلال وكسر سلسلة الهزيمة أمام الأزرق والتي استمرت 6 مباريات متتالية هذا الموسم، بينما يستهدف الهلال تكريس عقدته للنمور وحسم بطاقة التأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الهلال :

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: زكريا هوساوي - سعد الموسى - أحمد حجازي - فواز الصقور

الوسط: فيصل الغامدي - عرض الناشري - نغولو كانتي

الهجوم: جوتا - رومارينهو - عبدالرزاق حمدالله

ستنطلق مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين فارس عوض و محمد حسين اضرضور كما ستذاع عبر شاشة SSC1 SD المفتوحة عبر القمر الصناعي عرب سات.