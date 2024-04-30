روبن أموريم مرشح لتدريب تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث نادي تشيلسي عن مدرب جديد للبلوز للموسم المقبل لخلافة الأرجنتيني بوكيتينو الذي يقترب من الإقالة.





ويعد روبن أموريم مدرب سبورتينج لشبونة أحد أبرز المرشحين لقيادة تشيلسي الذي يعتبر مرشحا لتدريب وست هام يونايتد أيضًا.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي تشيلسي دفع ثمن رحلة روبن أموريم إلى لندن في 22 أبريل الماضي لإجراء محادثات حول مستقبله.

وتابعت التقارير أن أموريم عقد جلسة مع أعضاء مجلس إدارة تشيلسي لأنه من المتحمل ماوريسيو بوكيتينو في نهاية الموسم.

وواصلت أن المفاوضات بين نادي ليفربول وممثلي أموريم توقفت بعد إنهيارها مضيفة أن تشيلسي من دفع تكاليف رحلة المدرب البرتغالي وليس وس هام يونايتد.

ويأتي فريق تشيلسي في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويملك في رصيده 48 نقطة، ومن الصعب أن يلعب في أي بطولة أوروبية في الموسم المقبل.

