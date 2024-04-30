الأهلي يراقب مدافع المستقبل .. والزمالك يرد بالتفاوض مع حجازي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن دخول قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مفاوضات مع المدافعين عمر فايد وأحمد حجازي على الترتيب لضمهم خلال الصيف المقبل.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي قد دخلت في مفاوضات مع نادي فنربخشه التركي لضم المدافع عمر فايد والمعار حاليا إلى الدوري الصربي لضمه مع بداية الموسم الجديد بعدما حصلت على موافقة كولر المدير الفني للفريق على ضم اللاعب.

واكمل شبانة إنه في المقابل بدأ نادي الزمالك في جس نبض أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة لضمه بداية من الموسم الجديد بعد الانباء التي ترددت عن رحيله بنهايه الموسم.

وأتم شبانه بأن فرص نجاح الزمالك في ضم اللاعب قد تبدو ضعيفة في ظل رغبة اللاعب بالبقاء في الدوري السعودي وإمكانية الانتقال إلى أحد الاندية الأخرى.