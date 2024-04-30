أمين صندوق الاوليمبى : تحويل واقعة الاعتداء على فرد الأمن للتحقيق

ياسر رشاد - القاهرة - آثارت واقعة التعدى على أحد أفراد الامن بالنادى الاوليمبى الاستياء بين أعضاء النادى من قبل أحد الاعضاء وهو ما رفضه الكثيرون إنتظارا لإتخاذ موقف جاد وحازم ضد المعتدى على فرد الامن والذى أنتشرت صورته على صفحات التواصل الاجتماعى

فمن جانبه قال المحاسب حسن مفيد عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق ان جميع أعضاء المجلس ضد هذا التصرف ولذلك اتخذ مجلس الادارة برئاسة الكابتن ناصر الشاذلى قرار فى هذه الواقعة بتحويل عضو النادى المعتدى على فرد الامن الى التحقيق بمعرفة الادارة القانونية بالاضافة الى وقف عضويته منذ الواقعة وحتى انتهاء التحقيقات لحين تطبيق العقوبة القانونية عليه

وأضاف مفيد بأن النادى الاوليمبى يحرص على تطبيق قواعد السلوكية والاخلاقية وفقا للوائح والقوانين

وأكد على إصدار بيان تم نشره بموقع النادى من منطلق الشفافية أمام الجميع لتوضيح الامر وموقف النادى من الواقعة المرفوضة

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