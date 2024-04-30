موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يستقبل ملعب سيجنال ايدونا بارك مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، المقررة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقام مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند مساء غدا الاربعاء في العاشرة بتوقيت القاهرة والسعودية، وستذاع المباراة عبر beIN Sports HD 1 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

وتأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب برشلونة فيما أطاح بوروسيا دورتموند بمنافسه أتلتيكو مدريد من الدور ربع النهائي.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة التي تجمع بين باريس سان جيرمان ودورتموند في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

قائمة باريس باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: نافاس، تيناس ودوناروما.

الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، دانيلو، هيرنانديز، مينديز، موكيلي، بيرالدو وسكرينيار.

الوسط: أوجارتي، فابيان رويز، فيتنيا، لي كانج، سولير، باركولا، إيمري ومايولو.

الهجوم: مبابي، راموس، ديمبيلي، أسينسيو، مواني.