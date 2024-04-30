هل يلحق وسام أبو علي ورضا سليم بمباراة الاهلي والإسماعيلي القادمة؟

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره الإسماعيلي في المباراة المقرر لهاغدًا الأربعاء، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان رضا سليم قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية على هامش مران الاهلي الأخير، حيث أصبح من الصعب لحاق اللاعب بمباراة الإسماعيلي المقبلة.

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من جهة أخرى أصيب وسام أبو علي في مباراة الأحمر الأخيرة ضد مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلا أنه أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الإسماعيلي.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي غدًا الأربعاء، ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأحمر قد حسم تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي نصف النهائي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من 11 مباراة.