المحكمة الرياضية تصدم اتحاد العاصمة بشأن أزمة مباراة نهضة بركان

كشفت تقارير مغربية عن قرار المحكمة الرياضية بشأن أزمة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي في نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

واعتبر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نهضة بركان متأهلًا لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية على حساب اتحاد العاصمة الذي انسحب من المبارتين لأزمة سياسية.

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وحسب صحيفة “هسبورت” المغربية فإن المحكمة الرياضية الدولية رفضت طلب اتحاد العاصمة بشأن وقف قرار لجنة الاستئناف في الكاف.

وكان الاتحاد الإفريقي قرر معاقبة اتحاد العاصمة الجزائري باعتباره خاسرًا نتيجة المباراة بثلاثية دون رد، مع إحالته للمجلس التأديبي، حيث يتوقع توقيع عقوبات إضافية”.

وضرب نادي الزمالك موعدًا مع نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد فوزه على فريق دريمز الغاني بثلاثية دون رد في نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية يومي 12 و19 مايو المقبل.