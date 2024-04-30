بينوا باستيان حكمًا لكلاسيكو الهلال والاتحاد اليوم بنصف نهائي كأس الملك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن هوية حكم مباراة الهلال والاتحاد اليوم والتي ستجمع بين الفريقين في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

وتم تعيين الفرنسي بينوا باستيان حكمًا لمباراة الكلاسيكو المرتقبة والتي ستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

يدخل الاتحاد المباراة بهدف إنهاء عقدة الهلال وكسر سلسلة الهزيمة أمام الأزرق والتي استمرت 6 مباريات متتالية هذا الموسم، بينما يستهدف الهلال تكريس عقدته للنمور وحسم بطاقة التأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الهلال والاتحاد والقناة الناقلة :

ستنطلق مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين فارس عوض و محمد حسين اضرضور كما ستذاع عبر شاشة SSC1 SD المفتوحة عبر القمر الصناعي عرب سات.