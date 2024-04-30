الدوري السعودي طوق نجاة برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي برشلونة الإسباني لبيع ثنائي الفريق الكتالوني إلى أحد أندية السعودية خلال الصيف المقبل.





كشفت التقارير الصحفية الإسبانية أن برشلونة كان يتعامل بحذر خلال الأشهر الماضية بشأن تطور الدوري السعودي، حيث عقد مسوؤلو البارسا اجتماعات في كأس السوبر.

وتابعت أن خوان لابورتا رئيس البارسا عقد عدة اجتماعات في الأسابيع الماضية مع ممثلي الأندية السعودية في مدينة برشلونة لمناقشة قضايا الميركاتو.

وأشارت أن هناك أندية السعودية مهتمة بلاعبي البارسا على رأسهم رافينيا على الرغم من صعوبة موافقة جناح برشلونة على الرحيل.

وواصلت أن أولوية نادي برشلونة هي القيام ببيع بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا كثيرا مع البارسا وقد يتناسبون مع الدوري السعودي، من أجل الحصول على عائد مادي جيد من بيعهم مثل أنسو فاتي وكليمنت لونجليه.

بات فاتي ليس مرغوبا داخل نادي برشلونة بعدما فشل في اثبات نفسه داخل برايتون ألبيون كما لديه شعبية في السعودية، وأشارت التقارير أن لونجليه لن يستمر مع أستون فيلا وسيحاول البارسا التخلص منه بشكل نهائي في الصيف.

ويملك لونجليه عروضا من الدوري السعودي كانت وصلت له في العام الماضي على رأسهم النصر لكن رفض اللاعب الفرنسي الرحيل لكن قد يغير رأيه الأن.