روكي خارج أسوار برشلونة في الموسم المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - ينوي نادي برشلونة الإسباني بيع أحد لاعبيه خلال الفترة المقبلة في الميركاتو الصيفي من أجل السيولة الماضية.





أضافت التقارير الصحفية الإسبانية أن ريال بيتيس أجرى مفاوضات مع برشلونة من أجل مناقشة امكانية التعاقد مع البرازيلي فيتور روكي في ميركاتو الصيف المقبل.

ويعتقد مسوؤلو نادي برشلونة أن روكي يجب عليه البحث عن مكان آخر ينتقل إليه على سبيل الإعارة في الصيف للمشاركة بشكل أكبر والتطور أكثر.

وأنتقل روكي إلى برشلونة مقابل 30 مليون يورو وتصل إلى 61 مليون يورو بالمتغيرات والمكافأت لكنه لم يلعب سوى 310 دقيقة خلال 4 أشهر.

وأتفقت إدارة برشلونة مع تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا على خروج روكي على سبيل الإعارة وستنقل تلك وجهة النظر إلى وكيله أندريه كوري.

وتابعت التقارير أن برشلونة لديه قناعة أن روكي لديه القدرة على قيادة هجوم برشلونة في المستقبل لكنه ليس جاهزا بعد لقيادة هجوم الفريق الكتالوني في الوقت الحالي.

