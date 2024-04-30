الارشيف / اخبار الرياضه

روكي خارج أسوار برشلونة في الموسم المقبل

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - ينوي نادي الإسباني بيع أحد لاعبيه خلال الفترة المقبلة في الميركاتو الصيفي من أجل السيولة الماضية.
 


أضافت التقارير الصحفية الإسبانية أن ريال بيتيس أجرى مفاوضات مع برشلونة من أجل مناقشة امكانية التعاقد مع البرازيلي فيتور روكي في ميركاتو الصيف المقبل.

ويعتقد مسوؤلو نادي برشلونة أن روكي يجب عليه البحث عن مكان آخر ينتقل إليه على سبيل الإعارة في الصيف للمشاركة بشكل أكبر والتطور أكثر.

وأنتقل روكي إلى برشلونة مقابل 30 مليون يورو وتصل إلى 61 مليون يورو بالمتغيرات والمكافأت لكنه لم يلعب سوى 310 دقيقة خلال 4 أشهر.

وأتفقت إدارة برشلونة مع تشافي هيرنانديز المدير الفني للبارسا على خروج روكي على سبيل الإعارة وستنقل تلك وجهة النظر إلى وكيله أندريه كوري.

وتابعت التقارير أن برشلونة لديه قناعة أن روكي لديه القدرة على قيادة هجوم برشلونة في المستقبل لكنه ليس جاهزا بعد لقيادة هجوم الفريق الكتالوني في الوقت الحالي.
 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا