آالحين مباشر مباراة الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي

مباراة الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي: سبورت 360– ينتظر عشاق كرة القدم السعودية والعربية موعد مباراة الهلال والاتحاد القادمة في نهائي كأس السوبر السعودي 2023 بعد الفوز في نصف النهائي.

نجح الهلال في هزيمة النصر بثنائية مقابل هدف، وفاز الاتحاد على الوحدة بنتيجة 2-1 في قبل النهائي.

موعد مباراة الهلال القادمة ضد الاتحاد في نهائي السوبر السعودي

يستعد الزعيم لمواجهة العميد في منافسة على التتويج باللقب بعد أن تمكن الثنائي من تخطي عقبة نصف النهائي.

مباراة الهلال والنصر ــ كأس السوبر السعودي

يلتقي الهلال الأكثر تتويجًا بالسوبر السعودي برصيد 3 كؤوس، مع حامل لقب النسخة الأخيرة في صراع شرس على الفوز بالبطولة.

سيكون نهائي السوبر السعودي بين الأزرق والأسود يوم الخميس المُقبل 11 أبريل الجاري.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي

تنطلق مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

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للقنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس الملك .. اضغط هنا