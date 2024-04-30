بث مباشر مباراة الهلال والاتحاد (0-0) في كأس الملك الآن - لحظة بلحظة

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ياسر رشاد - القاهرة - سيتم بث مباراة الهلال والاتحاد السعودي مباشرة اليوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس الملك، ويترقب عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط هذا الديربي العربي المهم الذي سيُقام على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية المعروفة بالجوهرة المشعة في مدينة جدة.
بث مباشر لمباراة الهلال والاتحاد السعودي اليوم.
يقدم الخليج 365 اليوم في التقرير التالي بث مباشر لمباراة الهلال أمام الاتحاد السعودي اليوم بشكل مباشر ولحظة بلحظة، بالإضافة إلى موعد المواجهة المرتقبة والقنوات الناقلة لها، وتشكيل الفريقين المتوقع.
موعد مباراة الهلال والاتحاد في كأس الملك
تبدأ مباراة الهلال مع الاتحاد مباشرة اليوم، عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتدير الحكامة الفرنسي بينوا باستيان.
لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس الملك .. اضغط هنا
لمشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس الملك .. اضغط هنا
للقنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس الملك .. اضغط هنا
للقنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في كأس الملك .. اضغط هنا
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد اليوم
من المقرر أن تنقل مجموعة قنوات إس إس سي السعودية، مباراة الاتحاد والهلال مباشر اليوم، بالإضافة إلى تطبيق شاهد الذي يعد من ضمن قنوات إذاعة مباراة الهلال والاتحاد اليوم.
تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في أخر 5 مواجهات
|التاريخ
|الفريقين
|النتيجة
|البطولة
|1 سبتمبر 2023
|الهلال والاتحاد السعودي
|3-4
|الدوري السعودي
|1 مارس 2024
|الهلال ضد الاتحاد السعودي
|1-3
|الدوري السعودي
|5 مارس 2024
|الاتحاد والهلال السعودي
|2-0
|دوري أبطال آسيا
|12 مارس 2024
|الهلال السعودي ضد العين الاتحاد السعودي
|0-2
|دوري أبطال آسيا
|11 أبريل 2024
|الاتحاد ضد الهلال
|4-1
|كأس السوبر السعودي
معلومات عن حكم مباراة الهلال والاتحاد مباشر اليوم
- وقبل مباراة الاتحاد ضد الهلال مباشر اليوم، أدار باستيان خلال الموسم الحالي 17 مباراة على صعيد الدوري الفرنسي، وهي الأكثر له هذا الموسم في المواجهات الأوروبية، وآخرها الأحد الماضي بين فريقَي رين وستاد بريست، وأهمها كانت في الديربي الفرنسي بين مارسيليا وباريس سان جيرمان، التي انتهت بفوز الأخير 2 - 0.
- وبدا أن الدوري الفرنسي هو تخصص الحكم الفرنسي، الذي يقود مباراة الهلال والاتحاد مباشر اليوم حيث أدار مواجهتين فقط على صعيد دوري أبطال أوروبا كانتا بين فريقَي سيلتيك وفينورد، وفريقَي بورتو ورويال أنتويرب، ولم يتولَّ أيّاً من القمم على صعيد دوري الأبطال.
- وفي الدوري الأوروبي، أدار الفرنسي مباراتين أيضاً كانت أهمهما مواجهة باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني أمام كاراباخ الأذربيجاني.
- كما أن البطولات الكبيرة لم تكن حليفة الحكم الفرنسي، حيث إنه لم يسبق له أن أدار مباراة في كأس العالم للأندية، وكأس العالم لكرة القدم، كما لم يحظّ بإدارة مباريات في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال.
- يذكر أن باستيان (37 عاماً) بدأ مسيرته التحكيمية منذ 2007، وأصبح دولياً في 2014.