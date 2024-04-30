نصف نهائي كأس خادم الحرمين .. تشكيل الهلال أمام الاتحاد بالمواجهة المرتقبة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال ، تشكيل لاعبيه الأساسي في مواجهة الاتحاد ، التي تقام في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ، على ملعب الجوهرة المشعة في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويمثل الهلال في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد- كاليدو كوليبالي- علي البليهي- ياسر الشهراني

خط الوسط: سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش- ناصر الدوسري- روبن نيفيز

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش- ميشايل ديلجادو- فيليبي مالكوم دي أوليفيرا

وتنقل المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الفضائي الحصري لمواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم.