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نصف نهائي كأس خادم الحرمين .. حمدالله يقود الاتحاد أمام الهلال

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الهلال ، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ، على ملعب الجوهرة المشعة في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
 

ويمثل الاتحاد في اللقاء كل من ..
في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
خط الدفاع: أحمد حجازي- سعد آل موسى- حسن كادش- فواز الصقور.
خط الوسط: عوض الناشري-فيصل الغامدي- نجولو كانتي.
الهجوم: مروان الصحفي-أحمد الغامدي-عبد الرزاق حمدالله.

وتنقل المواجهة المرتقبة عبر شبكة قنوات SSC ، الناقل الفضائي الحصري لمواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين هذا الموسم.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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