تشكيل مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن التشكيل الرسمي لمواجهة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد الإسباني ضيفًا على حساب نظيره بايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق الألماني، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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وكان ريال مدريد قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، بركلات الترجيح.

بينما تأهل بايرن ميونخ إلى نصف النهائي، بعد الفوز على آرسنال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

تشكيل ريال مدريد أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: ميندي – روديجر – ناتشو – فاسكيز.

الوسط: كروس، تشواميني، فالفيردي، بيلينجهام.

الهجوم: فينيسيوس، رودريجو.

تشكيل بايرن ميونخ أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: مانويل نوير.

الدفاع: مزراوي – كيم – داير – كيميتش.

الوسط: جورتسكا – لايمر – جوريرو .

الهجوم: موسيالا – ساني – هاري كين.