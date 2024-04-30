"حجازي يقود النمور".. تشكيل مباراة الهلال ضد الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي نظيره الهلال، في إطار منافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "مدينة الملك عبدالله الرياضية" بجدة.

وشهد تشكيل اتحاد حدة، تواجد النجم المصري أحمد أساسي في التشكيل الأساسي منذ بداية المباراة.

ويدخل فريق اتحاد جدة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور، أحمد حجازي، سعد الموسى، حسن كادش.

خط الوسط: عوض الناشري، فيصل الغامدي، نجولو كانتي.

خط الهجوم: أحمد الغامدي، مروان الصحفي وعبد الرزاق حمد الله.

فيما جاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ناصر الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم، ميشيل وألكساندر ميتروفيتش.