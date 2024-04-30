رقم قياسي لريال مدريد.. 4 إحصائيات تؤكد أفضلية الفريق الإسباني على بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستضيف بايرن ميونخ نظيره ريال مدريد مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أبرز إحصائيات تاريخ مواجهات الكبيرين في دوري أبطال أوروبا.

إحصائيات تاريخ مواجهات الريال والبايرن

مباراة بایرن میونخ وريال مدريد هي الأكثر لعبا في تاريخ دوري أبطال أوروبا (26 مباراة) وبالتحديد 24 مباراة في مراحل خروج المغلوب من المسابقة.

وهذه هي المرة الثامنة التي يلتقي فيها بايرن ميونخ وريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتم إقصاء بايرن في كل من النسختين الأخيرتين (2013-14) و(2017-18).

ولم يحقق بايرن ميونخ أي فوز في آخر 7 مباريات له ضد ريال مدريد، وخسر ستة من تلك اللقاءات (ت 1)، وهذه هي أطول فترة دون فوز للفريق الألماني ضد منافس في المسابقة الأوروبية.

وفاز ريال مدريد في آخر ثلاث مباريات خارج أرضه أمام بايرن ميونخ ( 4-0) في موسم 2013-14، و2-1 في موسم 2016-17، وبنفس النتيجة في موسم 2017-18، وهي أطول سلسلة انتصارات خارج ملعبه على الإطلاق أمام الفريق الألماني في دوري أبطال أوروبا، ولم يتمكن أي فريق آخر من الفوز بمباريات متتالية خارج أرضه ضد بايرن في المسابقة.

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